Встречающих в Домодедове оштрафовали за взмахи руками и дудение в дудки

В отношении сотрудницы полиции Домодедова проведут проверку

Женщину-полицейского, работающую в аэропорту Домодедово, подозревают в превышении полномочий, передает телеканал "Москва 24".

По словам потерпевшей, она с приятельницами приехала в аэропорт, чтобы встретить подругу. Сотрудница полиции агрессивно отреагировала на то, что встречавшие махали руками, дудели в дудки и пересекли красную линию. Офицер стала хамить, нецензурно выражаться, затем потребовала у компании документы и отправила их в отделение.

Там, по словам потерпевшей, ее заставляли подписать протокол о том, что они нецензурно выражались и были пьяны. По словам бывшего коллеги женщины-полицейского, подобные нарушения в смену офицера происходили часто.

В результате девушкам выписали штраф за мелкое хулиганство (согласно КоАП, сумма штрафа составляет 500-1000 рублей). Если же офицера признают виновной в нарушении должностных полномочий, то ее могут привлечь к дисциплинарной ответственности.