Более 4,6 тыс. нарушений пожарной безопасности выявлено в Москве

ИТАР-ТАСС

Специалисты Управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора выявили 4645 нарушений в ходе проверок объектов капитального строительства в 2012 году, говорится на сайте ведомства.

Мосгосстройнадзор выявил около 2,2 тысяч нарушений требований технических регламентов и проектной документации и более 2,3 тысяч нарушений противопожарного режима при организации строительства, отмечается в материале.

Всего было проведено около 700 проверок. По их итогам было вручено 653 предписания, наложены штрафы на сумму более 11 миллионов рублей. Кроме того, в ходе проверок были проведены 769 противопожарных инструктажа.