Предприниматель оштрафован на 1 млн за дачу взятки в 15 тысяч рублей

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Прокуратура Южного административного округа Москвы оштрафовала на 1 миллион рублей владельца магазина, в интересах которого подчиненный пытался дать взятку сотрудникам контролирующих органов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Москвы.

В мае 2013 года сотрудники полиции обнаружили нарушения правил торговли алкоголем в частном продуктовом магазине. Его администратор предложил проверяющим взятку в 15 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности. При передаче денег он был задержан и приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей уже по уголовной статье - "Покушение на дачу взятки должностному лицу".

Кроме того, прокурор ЮАО возбудил в отношении фирмы, созданном владельцем продуктового магазина, административное дело по статье "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица". Вместе с тем мировой судья прекратил дело, не усмотрев в нем состава административного правонарушения.

Однако прокурор округа опротестовал это постановление, и по результатам повторного рассмотрения материалов дела предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения с выплатой штрафа в доход государства.