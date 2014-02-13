Форма поиска по сайту

13 февраля 2014, 20:37

Безопасность

На северо-западе Москвы обнаружена незаконная складская база

Фото: ggi.mos.ru

На северо-западе столицы более 10 тысяч кв. метров земли незаконно используются под размещение складской базы, информирует пресс-служба госинспекции по недвижимости Москвы.

Так, специалисты выявили за железобетонным забором на улице Нижние Мневники, вл. 6 порядка десяти объектов самостроя. При этом никаких правоустанавливающих документов на землю оформлено не было.

Нарушителю грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, его обязали освободить территорию или оформить документы.

