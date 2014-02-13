На северо-западе Москвы обнаружена незаконная складская база

Фото: ggi.mos.ru
На северо-западе столицы более 10 тысяч кв. метров земли незаконно используются под размещение складской базы, информирует пресс-служба госинспекции по недвижимости Москвы.
Так, специалисты выявили за железобетонным забором на улице Нижние Мневники, вл. 6 порядка десяти объектов самостроя. При этом никаких правоустанавливающих документов на землю оформлено не было.
Нарушителю грозит штраф от 50 до 80 тысяч рублей, его обязали освободить территорию или оформить документы.
Сайты по теме