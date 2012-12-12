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Москва 24

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Экономика

12 декабря 2012, 14:43

В Москве может появиться торговая инспекция

штрафы торговля бизнес магазины предприниматели Алексей Немерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице может появиться новый контролирующий орган – торговая инспекция. Возможность ее создания столичные власти обсуждают с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По словам чиновника, торговая инспекция будет реагировать на все замечания жителей более жесткими и частыми проверками. Кроме того, планируется простимулировать предпринимателей повышением штрафных санкций, добавил Немерюк.

Глава департамента также отметил, что городские власти намерены развивать работу бизнес-ассоциаций. "Чтобы контроль шел не только со стороны чиновников, но и бизнесменов", - приводит слова Немерюка "Интерфакс".

Чиновник рассказал о ситуации в торговых сетях Москвы. В этом году были проверены две крупные сети - 140 и 107 магазинов. При этом нарушения были выявлены более чем в 90 процентах случаев. В этих ситуациях есть угроза жизни потребителя, отметил глава ведомства.

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