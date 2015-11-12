Форма поиска по сайту

12 ноября 2015, 20:38

Безопасность

В Лондоне российского водителя оштрафуют на 7 тысяч фунтов стерлингов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российскому автомобилисту в Лондоне выписали 60 штрафов на общую сумму 7 тысяч фунтов стерлингов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Лондонские полицейские даже создали для нарушителя специальный парковочный документ.

По данным издания, BMW M6 россиянина регулярно блокирует подъезд к квартирам и офисам на улице Бабмейс близ Риджент-стрит в Вестминстере.

Ответственная за парковку местная чиновница Сара Саттон дополнила юбилейный 50-й штраф на стекле автомобиля личным обращением к его владельцу, в котором пригрозила инициировать административное дело, если россиянин, имя которого не называется, и дальше будет уклоняться от уплаты.

Между тем, как отмечается, российские автовладельцы не так уж часто получают штрафы в Вестминстере, а вот приезжающие в центральный Лондон французы задолжали муниципалитету уже более 318 тысяч фунтов (примерно 484 тысячи долларов).

