Законопроект о штрафах для мобильных операторов принят в первом чтении

Фото: ИТАР-ТАСС

Законопроект о штрафах для сотовых операторов, которые не готовы вовремя перевести номер своего клиента на тарифы конкурентов, принят Госдумой в первом чтении. Компании, не выполнившие требование клиента о переносе номера в срок, будут обслуживать его бесплатно.

Безвозмездно оказывать услуги операторы будут до тех пор, пока не выполнят перевод клиентского номера на тарифы конкурентов, сообщает официальный сайт Государственной думы.

В случае принятия поправки начнут действовать с 1 декабря этого года.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Алексей Митрофанов предложить рассмотреть законопроект во втором чтении 15 ноября.

Напомним, закон, разрешающий перенос номера, вступает в силу с 1 декабря этого года. Стоимость услуги не должна превышать 100 рублей, однако в рамках этой суммы сотовые компании могут принять любое решение. Перенос номера может стать и бесплатным.