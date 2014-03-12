Автомобилисты заплатили 8 млн рублей за помехи троллейбусам и трамваям

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгортранс через суд взыскал 8 миллионов рублей ущерба от простоя электротранспорта по вине водителей в 2013 году, сообщает пресс-служба предприятия.

Всего за год автомобилистам было предъявлено более двух тысяч претензий, по которым в добровольном порядке было возмещено 2,8 миллиона рублей. 620 заявлений Мосгортранс отправил в суды, сумма ущерба по ним составила 5 миллионов.

"С начала 2014 года было возмещено 1,4 миллиона рублей", - подчеркнули в компании.

Напомним, за нарушение правил остановки или стоянки автомобилей, вызвавших затруднения в движении общественного транспорта, предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.