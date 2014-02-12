Строителей "Москвы-Сити" оштрафовали почти на 2 млн рублей

Застройщиков "Москвы-Сити" оштрафовали почти на 2 млн рублей

Мосгосстройнадзор по итогам январских проверок оштрафовал застройщиков делового центра "Москва-Сити" на 1,8 миллиона рублей за нарушение противопожарных требований, сообщает в среду пресс-служба комитета.

Несмотря на то, что на объектах работают системы противопожарной защиты, есть средства тушения пожаров и были проведены пожарно-тактические учения, на отдельных участках строительства сотрудники комитета обнаружили нарушения противопожарного режима. Они, в частности, касаются "мест складирования, размещения бытовых и вспомогательных сооружений, применения воздухонагревательных приборов", говорится в сообщении.

В этой связи занятым на строительстве делового центра юридическим и должностным лицам вручено 17 предписаний, в которых указаны сроки устранения нарушений.

"За устранением нарушений установлен жесткий контроль", - отмечается в документе.

В "Москва-Сити" не раз происходили пожары. Одним из самых серьезных стало возгорание в январе 2013 года - тогда на уровне 23-го этажа горел небоскреб "Око". Огонь распространился сразу на несколько этажей, из здания были эвакуированы 220 человек.

Весной 2012 года пламя вспыхнуло на уровне 67-го этажа в башне "Восток". Тушение осложнялось большой высотой, сильный ветром и отсутствие системы пожаротушения в недостроенном небоскребе. Для ликвидации пожара были задействованы вертолеты.