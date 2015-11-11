Двое предпринимателей накопили штрафов за нарушения ПДД на 6 млн рублей

Фото: Валерий Морев

В Москве задержали пару злостных неплательщиков. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", общая сумма задолженности по административным штрафам за нарушение ПДД составила шесть миллионов рублей.

Задержанными оказались 27-летняя владелица фирмы, занимающейся пассажирскими перевозками, и 28-летний глава логистической компании. Как выяснилось, у девушки в автопарке значатся пять иномарок, а на балансе молодого человека порядка 20 транспортных средств.

На счету девушки свыше 850 неоплаченных штрафов. В связи с этим сотрудники ГИБДД составили в отношении нее 201 административный протоколов за уклонение от исполнения административного наказания. Молодой человек, в свою очередь, не оплатил 257 штрафов. В отношении него составлено 10 административных протоколов.

При задержании они сначала заявили, что штрафы не их, а позже признались, что иногда все же нарушали, но их организации отправляли деньги. Оплата при этом почему-то не прошла. В настоящее время административные материалы направлены в суд для избрания меры наказания в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, еще у одного должника сегодня на штрафстоянку отправили Porsche Cayenne. За последние два года в отношении владельца автомобиля было составлено более 100 административных материалов, преимущественно за превышение установленной скорости движения.

Как сообщает ТАСС, инспекторы ГИБДД составили в отношении водителя девять административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания". Материалы по этим протоколам направлены в суд для избрания меры наказания.