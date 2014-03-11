Экс-сотрудник МЧС оштрафован на 5 тыс. за незаконную проверку магазина

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшего сотрудника ГУ МЧС России по Москве оштрафовали на 5 тысяч рублей за незаконную проверку магазина. Уволенный из органов гражданин не провел необходимого осмотра помещения организации, не согласовал проведение проверки с надлежащими лицами и, кроме того, не предоставил отчета по итогам проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В прокуратуру были представлены для согласования документы на проведение проверки в ООО "ПРО Мото". Основанием для ее организации стала жалоба жильцов дома, в котором расположен магазин, на нарушение его сотрудниками правил противопожарной безопасности. Граждане также сообщили, что уже обращались с аналогичным заявлением в территориальное подразделение МЧС, однако никаких мер не было принято.

Прокуратурой было установлено, что заместитель начальника территориального подразделения ГУ МЧС России по Москве ранее провел по заявлению жителей внеплановую проверку в "ПРО Мото", однако не только не согласовал ее с прокуратурой, но и не предоставил по ее итогам отчета. Сотрудник МЧС также не осмотрел помещений магазина, а ограничился лишь просмотром документов, которые ему представили коммерсанты.

Межрайонная прокуратура согласовала повторную проверку, в результате которой в "ПРО Мото" выявили более 20 нарушений требований противопожарной безопасности. Владельцев магазина оштрафовали, а сотрудника МЧС, который ранее провел в организации незаконную проверку, освободили от должности, уволили из органов и оштрафовали на 5 тысяч рублей.