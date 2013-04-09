Депутаты предлагают штрафовать за рекламу в почтовых ящиках

Фото: кириллщитов.рф

Депутаты Мосгордумы прорабатывают вопрос о введении административной ответственности для рекламодателей, рекламопроизводителей и распространителей за бумажную рекламу в почтовых ящиках.

"Уже подготовлены информационно–аналитические материалы, в которых приводится в пример административной ответственности за нарушение... законодательства о рекламе при распространении листовок через почтовые ящики, а также расклейки в лифтах и на электрощитах квартир", - сообщает в своем блоге депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

По его словам, на основании этих материалов будут подготовлены предложения для проработки на городском законодательном уровне.

В качестве примера такой антирекламной политики приводится опыт Германии, где уже 24 года жители пользуются наклейками "Пожалуйста, никакой рекламы".

Кроме того, немецкий союз прямого маркетинга создал так называемый список Робинзона, куда предлагается вступить, если человек не хочет получать адресные рекламные письма от конкретных предприятий и фирм.