Алименты для студентов, цены на бензин и планирование бюджета

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Бюджет сверстают без учета бюджетного правила

Бюджет 2016 года будет сверстан без учета бюджетного правила: комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила приостановку его действия. Сам бюджет, согласно поправкам в Бюджетный кодекс, будет сверстан только на 2016 год, а не на три, как прежде. Сдвинется и срок представления бюджета в Госдуму – с 1 на 25 октября, пишут "Ведомости". Изменения вызваны сложностью прогнозирования.

С тяжелых грузовиков будут взимать штрафы за перевес

Вице-премьер Аркадий Дворкович согласовал план дорожной карты по борьбе с перегрузом грузовых автомобилей на всех видах дорог: федеральных, региональных и муниципальных. Цель – установить системы видеофиксации и автоматического контроля веса и габаритов грузовиков массой свыше 12 тонн, для которых с 15 ноября проезд по федеральным дорогам станет платным.

Владельцы автодорог, как отмечает газета "Ведомости", получат полномочия создать систему фиксации правонарушений, передавать данные в ГИБДД и Ространснадзор, финансировать обработку и рассылку постановлений о штрафах.

В России появится "дорожная карта" экономического суверенитета

Советник президента Сергей Глазьев 15 сентября должен представить межведомственной комиссии Совета безопасности РФ доклад о дополнительных мерах по преодолению экономических санкций против РФ.

В проекте доклада, с которым ознакомилась газета "Коммерсант", есть рецепты, которые удовлетворят самого рьяного сторонника экономического суверенитета РФ: от разрешения компаниям не платить по долгу кредиторам из враждебных стран до невозврата НДС при сырьевом экспорте.

Кредиторы застройщика СУ-155 распродают его земли

Кредиторы СУ-155 депутата Мосгордумы Михаила Балакина, отчаявшись вернуть долги, начали избавляться от имущества, полученного от застройщика в залог. Первым стал банк "ФК Открытие", поручивший Российскому аукционному дому реализовать участки в Москве и Подмосковье при стартовой цене 10 миллиардов рублей.

Сам девелопер, чья долговая нагрузка превышает 20 миллиардов рублей, не смог продать эти земли, так как оценивал их в два раза дороже, пишет "Коммерсант".

Минфин предложил отвязать расходы бюджета от цены нефти

Правительство РФ рассмотрит спешно подготовленный Минфином законопроект об особом порядке принятия бюджета-2016, призванный снизить риски госпланирования, резко выросшие из-за августовского падения нефтяных цен до 40 долларов за баррель, пишет "Коммерсант".

Кроме уже анонсированных мер — временного перехода к однолетнему бюджету и переноса срока внесения проекта казны в Госдуму — поправки приостанавливают действие бюджетного правила, увязывающего объем расходов с ценой нефти последних лет. Минфин обещает через год правило вернуть.

Депутаты предлагают распространить алименты на студентов до 24 лет

В Госдуму представителями "Единой России" внесен законопроект, который обязывает платить алименты на детей до достижения ими 24 лет. Речь идет о студентах-очниках. Студенческое сообщество поддержало инициативу, назвав ее одной из мер государства по поддержке малообеспеченных семей, сообщает "Коммерсант". Впрочем, в парламенте единого мнения по этому поводу нет: коллеги автора законопроекта полагают, что таким образом будет поощряться иждивенчество.

Правила раскрытия информации о закупках хотят изменить

В борьбе с воровством на госзакупках чиновники делают ставку на гласность. Если информация о субподрядчиках победителя торгов станет публичной, про­игравшие обязательно захотят ее проверить, рассчитывает Мин­экономразвития, сообщает РБК.

Ведомство предлагает вдвое понизить цену контракта, при которой требуется раскрыть информацию о соисполнителях и субподрядчиках, — до 500 миллионов рублей для федеральных закупок и до 50 миллионов рублей для региональных. Такая информация раскрывается в том случае, если поставщик передает субподрядчикам не менее 10% цены контракта.

В этом году бензин дорожать больше не будет

До конца года стоимость автомобильного топлива в России будет медленно снижаться. Такой прогноз дал начальник управления антимонопольного и тарифного регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

В нынешнем году цены на бензин вообще ведут себя нетипично, пишет "Российская газета". Это связано с целым рядом факторов. На первый взгляд сильнее всего на стоимость топлива должно влиять поведение цен на основное сырье, из которого оно производится - нефть.

Билеты в купе и СВ не подорожают

Федеральная пассажирская компания не планирует повышать базовые тарифы на поезд в купе и СВ в следующем году. Хотя в этом году их проиндексировали на 5 процентов к уровню прошлого года. В компании намерены внедрить на всех направлениях продажу билетов по системе динамического ценообразования. Чем раньше купил билет на поезд, тем он дешевле.

Расчеты в этой системе ведет не кассир, а компьютер, он сам поднимает цену проезда ближе к дате отправления. Цена билета изменяется в зависимости от сезона, дней недели, спроса и количества проданных мест, поясняет "Российская газета".

За фальсификацию протоколов по административным делам будут наказывать

Правительство России поддержало законопроект, вводящий уголовную ответственность за фальсификацию материалов по административным делам и делам об административных правонарушениях, пишет "Российская газета". Правительственные эксперты предлагают особо прописать в законе, что под уголовную статью должны попадать должностные лица, фальсифицирующие протоколы об административных правонарушениях.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, вносящий поправки в статью 303 Уголовного кодекса РФ "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности".