В Госдуме предложили наказывать лихачей принудительными работами

Фото: ТАСС/Роман Васильев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков поддерживает введение штрафа за опасное вождение и предлагает приговаривать водителей к принудительным работам за повторное нарушение.

"Я бы за это представляющее опасность для всех участников движения вождение предусмотрел на первый раз штраф 5 тысяч рублей, а в случае повтора, который должен быть зафиксирован на видео, чтобы была доказательная база, я думаю, надо предусмотреть более жесткое наказание в виде обязательных работ или административного штрафа по решению суда", – цитирует его Агентство "Москва".

Лысаков подчеркнул, что в некоторых странах в случае повторной фиксации опасного вождения предусмотрено уголовное наказание, однако говорить об этом в России пока рано.

Накануне МВД РФ предложило установить штраф за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей. Соответствующий документ о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ был размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Месяцем ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правилах дорожного движения, запрещающих водителю опасное вождение.

Документ определяет опасное вождение как неоднократное совершение действий, создавших угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба.

Депутаты Госдумы этой осенью примут закон, предусматривающий административную ответственность за опасное вождение. Каким будет это наказание, поручили решить ГИБДД.