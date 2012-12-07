Прокуратура штрафует авиаперевозчиков, не заботящихся о пассажирах

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе авиаперевозчиков. Установлено, что компании нередко задерживают рейсы на 2 часа и более, а иногда задержки доходят до 18 часов. При этом пассажирам не предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, места в гостинице, что нарушает действующие законы.

Нарушения были выявлены в ОАО "Авиапредприятие"Газпром-Авиа", ЗАО "Рэд Вингс", ОАО "Авиакомпания Ютэйр", ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА", ООО "Северный Ветер", ОАО "Авиакомпания "Якутия", ОАО "Авиационные линии Кубани", ОАО "Аэрофлот" и других.

Всего за 2012 год было возбуждено 27 дел об административных правонарушениях за предпринимательскую деятельность с нарушением условий, предусмотренных лицензией, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В настоящее время по 19 делам арбитражные суды оштрафовали авиаперевозчиков. Часть компаний привлекались к административной ответственности неоднократно.