Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября 2013, 12:52

Безопасность

Управляющие компании Подмосковья оштрафованы за неделю на 2 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные управляющие компании, ответственные за содержание и ремонт жилых домов, за неделю оштрафованы на 2,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона, с 30 сентября по 4 октября было выявлено 339 нарушений в сфере ЖКХ. При этом наибольшее количество административных дел было возбуждено в отношении управляющих компаний Мытищинского, Одинцовского и Воскресенского районов.

После наложения штрафных санкций было устранено 228 нарушений - отремонтированы 38 фасадов, 10 кровель, инженерные сети в 43 домах, подъезды в 16 домах, в 18 домах произведена герметизация межпанельных швов.

Всего на жилфонде области были выполнены ремонтные работы на сумму 9,8 миллионов рублей.

Сайты по теме


штрафы дворы управляющие компании инспекторы мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика