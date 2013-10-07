Управляющие компании Подмосковья оштрафованы за неделю на 2 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные управляющие компании, ответственные за содержание и ремонт жилых домов, за неделю оштрафованы на 2,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона, с 30 сентября по 4 октября было выявлено 339 нарушений в сфере ЖКХ. При этом наибольшее количество административных дел было возбуждено в отношении управляющих компаний Мытищинского, Одинцовского и Воскресенского районов.

После наложения штрафных санкций было устранено 228 нарушений - отремонтированы 38 фасадов, 10 кровель, инженерные сети в 43 домах, подъезды в 16 домах, в 18 домах произведена герметизация межпанельных швов.

Всего на жилфонде области были выполнены ремонтные работы на сумму 9,8 миллионов рублей.