"Зацеперов" предлагают сажать на 15 суток

14-летнего "зацепера" в пятницу похоронили в Подмосковье

Депутаты Госдумы рассматривают возможность увеличения штрафов за "зацеперство" до 5 тысяч рублей. Не исключено также, что любителей покататься снаружи поезда будут арестовывать на 15 суток.

Сейчас штрафы для "зацеперов" минимальны – 100 рублей, кроме того, чтобы оштрафовать экстремала, его нужно сначала задержать.

По словам специалистов, "зацеперство" - это своего рода зависимость, нечто вроде наркотика или даже аналога компьютерной игры, где участники должны пройти несколько уровней: сначала прокатиться на обычной электричке, потом на грузовом и пассажирском поезде, а самый верх мастерства - это метро.

При этом мало кто из экстремалов знает, что зазоры между, например, крышей вагона метро и потолком туннеля порою составляют всего 10 сантиметров, таким образом, шансов выжить у "зацепера" почти нет.

Напомним, 5 июня двух зацеперов ударило током на крыше подмосковной электрички. Инцидент произошел в городе Электроугли. Один из экстремалов – 13-летний подросток – погиб на месте, его спутник – 25-летний мужчина сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Инцидент стал причиной задержки пяти электричек на Москву, которые прибыли в конечный пункт на 20 минут позже расписания.

Для справки: "зацепинг" или "трейнсерфинг" – способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны. Включает в себя проезд на крышах, открытых переходных и тормозных площадках, либо с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве.