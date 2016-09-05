Вузы будут штрафовать за нарушения на экзаменах для мигрантов

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За нарушение требований к порядку и форме проведения экзамена для мигрантов планируют ввести крупный штраф, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В случае, если в ходе тестов будут выявлены нечестные схемы, принимающие вузы будут оштрафованы на 300 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц назначат в размере от 100 до 300 тысяч рублей. А должностных лиц будут наказывать на сумму от 15 до 30 тысяч рублей.

За несвоевременное внесение результатов экзаменов в соответствующий федеральный реестр также может быть наложен штраф: на должностных лиц в размере от 5 до 15 тысяч рублей, на юридических – от 20 до 50 тысяч рублей.

Ожидается, что если проект будет поддержан, изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

Обязательные экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства для всех трудовых мигрантов ввели с 2015 года. От экзаменов освобождаются студенты, которые приезжают на учебу и хотят параллельно подрабатывать, высококвалифицированные специалисты и иностранцы, закончившие школу в Советском Союзе.