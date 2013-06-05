Более половины организаций нарушают правила продажи алкоголя в Москве

Около 57% столичных организаций, продающих алкоголь, нарушают закон

Около 57% организаций, осуществляющих продажу алкоголя в столице, нарушают закон, сообщил в среду, 5 июня, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Такие результаты показали 340 из 647 плановых проверок, проведенные сотрудниками департамента в этом году.

По словам Алексея Немерюка, большая часть нарушений связана с отсутствием на месте продаж документов, подтверждающих легальность оборота алкоголя (74%) и права на занимаемые помещения (67%). Еще в 4,7% случаев зафиксирована продажа алкогольной продукции без акцизных марок.

По его данным, по итогам проверок в 2013 году было приостановлено 156 из 10 404 лицензий на продажу спиртных напиток, еще 20 документов аннулировали.

Он заметил, что в среднем в департамент каждый год поступает от 3 до 3,5 тысяч заявок на выдачу или продление лицензии, около 10% заявителей при этом получают отказы. В основном им не позволяют продавать алкоголь из-за размещения в зоне запретов и ограничений, а также задолженностей по налогам и сборам. Кроме того, нередко продавцы начинают реализовывать алкогольную продукцию еще до получения официального разрешения.

По словам Немерюка, сегодня в столице установлены слишком низкие штрафы за торговлю спиртными напитками без лицензии. Поэтому департамент торговли и услуг предложил увеличить суммы взысканий до 3-5 тысяч рублей в отношении физических лиц, 30-50 тысяч в отношении должностных лиц и 100-150 тысяч для юридических лиц.

Также глава департамента сообщил, что на сегодняшний день лишь 4 945 из 7 тысяч организаций, имеющих лицензии на розничную продажу алкоголя, подали декларации.

Он напомнил, что за непредоставление деклараций или искажение сведений в них предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от 3 до 4 тысяч рублей на должностных лиц и от 30 до 40 тысяч - на юридических лиц.