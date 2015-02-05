Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

05 февраля 2015, 03:09

В ходе рейда на севере столицы задержаны 72 нелегальных таксиста

штрафы криминал нелегальные такси рейды

Фото: ТАСС

В ходе рейда на севере столицы задержаны 72 нелегальных таксиста, которые осуществляли частный извоз граждан, получая при этом денежное вознаграждение, передает пресс-служба столичного главка МВД.

В отношении правонарушителей, уроженцев Средней Азии в возрасте от 26-ти до 50-ти лет, составлены и направлены в суд административные протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии".

Все автомашины изъяты и до решения суда помещены на штрафстоянку.

Отметим, в Госдуме рассматривают закон, ужесточающий ответственность за нелегальные перевозки. Авторы документа хотят поднять штраф с 5 до 30 тысяч рублей и лишать нарушителей права управлять автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев.

С июля 2012 года владельцы таксомоторов должны в обязательном порядке получить лицензию, а на каждую машину установить опознавательный фонарь и нанести цветографическую схему. Отметим, что сейчас в Москве сейчас работают более 30 тысяч легальных такси. По словам экспертов, это в пять раз больше, чем полтора года назад.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать