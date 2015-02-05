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В ходе рейда на севере столицы задержаны 72 нелегальных таксиста, которые осуществляли частный извоз граждан, получая при этом денежное вознаграждение, передает пресс-служба столичного главка МВД.

В отношении правонарушителей, уроженцев Средней Азии в возрасте от 26-ти до 50-ти лет, составлены и направлены в суд административные протоколы по статье "Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии".

Все автомашины изъяты и до решения суда помещены на штрафстоянку.

Отметим, в Госдуме рассматривают закон, ужесточающий ответственность за нелегальные перевозки. Авторы документа хотят поднять штраф с 5 до 30 тысяч рублей и лишать нарушителей права управлять автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев.

С июля 2012 года владельцы таксомоторов должны в обязательном порядке получить лицензию, а на каждую машину установить опознавательный фонарь и нанести цветографическую схему. Отметим, что сейчас в Москве сейчас работают более 30 тысяч легальных такси. По словам экспертов, это в пять раз больше, чем полтора года назад.