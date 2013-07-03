Власти будут штрафовать пенсионные фонды за недостоверную информацию

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий штрафы для негосударственных пенсионных фондов за предоставление в Пенсионный фонд России недостоверных сведений.

Документом устанавливается штраф - для должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

За повторное в течение года нарушение штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, либо возможна дисквалификация на срок до 1 года; юрлиц будут штрафовать на сумму от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

Уполномоченный федеральный орган, кроме того, может запретить фонду заключать новые договора об обязательном пенсионном страховании.

Кроме того, деньги, полученные негосударственным фондом от инвестирования неправомерно полученных средств, будут вноситься в резерв ПФР.