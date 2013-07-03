Подписан закон, увеличивающий штрафы за стрельбу в общественных местах

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за стрельбу в общественных местах. Документ был принят Госдумой 18 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня.

По новому закону человек, открывший огонь на улице населенного пункта, будет вынужден заплатить штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Если нарушитель был пьян или под воздействием наркотиков, тогда штраф может увеличиться до 100 тысяч рублей. Кроме того, его оружие будет конфисковано. Также он может лишиться права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трех лет.

В первую очередь законопроект направлен против так называемых "свадебных стрелков", которые отмечают торжество выстрелами из пистолетов в воздух. В последнее время подобные случаи в Москве заметно участились.