Думский комитет не поддержал введение штрафных баллов для водителей

Фото: ИТАР-ТАСС

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал законопроект о возвращении в законодательство системы штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

По словам председателя комитета Ирины Яровой, балльная система вызывает большую настороженность. "Такой опыт, как мы помним, себя не оправдал", - заявила она.

"Лишение прав управления ТС является чрезвычайной мерой ответственности, - подчеркнула парламентарий. – Она всегда действовала в отношении злостных нарушителей, совершающих серьезные правонарушения. И суммарное определение за незначительные нарушения таких же санкций предопределяет неравенство и, к сожалению, возможность злоупотреблений".

Между тем накануне профильный комитет Госдумы одобрил введение балльной системы.

По мнению Яровой, заключение, подготовленное профильным комитетом, свидетельствует о том, что ко второму чтению должна полностью поменяться концепция законопроекта, именно поэтому комитет по безопасности не может поддержать не может поддержать существующую редакцию законопроекта.

Напомним, балльная система подразумевает, что за каждые 100 рублей штрафа водителю будет начисляться 1 балл. Если за год накоплено более 200 баллов, то автолюбителя лишат прав на 12 месяцев.

Баллы будут начисляться за повторное нарушение правил ПДД, которое может повлечь за собой угрозу жизни или здоровья.

Законопроектом также повышается минимальный размер штрафа со 100 до 500 рублей, а максимальный - с 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Существенно возрастает и ответственность за повторные нарушения. Так, например, за неоднократный проезд на красный свет придется заплатить 5 тысяч рублей или лишиться прав на полгода.