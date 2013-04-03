"Мегафон" оштрафовали за SMS-спам

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная антимонопольная служба оштрафовала компанию "Мегафон" за рассылку рекламы, без предварительного согласия абонента. Проверка была проведена после жалобы в адрес сотового оператора.

Заявитель сообщил, что на его телефонный номер приходят рекламные SMS -сообщения об услуге "Навигатор" и скидках в магазинах, кафе, салонах красоты, развлекательных центрах и других сферах услуг по программе "МегаФон-Дисконт".

Как сообщили в пресс-службе столичного УФАС, тем самым были нарушены требования закона "О рекламе". За это предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей.