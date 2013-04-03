Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля 2013, 16:00

Безопасность

"Мегафон" оштрафовали за SMS-спам

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная антимонопольная служба оштрафовала компанию "Мегафон" за рассылку рекламы, без предварительного согласия абонента. Проверка была проведена после жалобы в адрес сотового оператора.

Заявитель сообщил, что на его телефонный номер приходят рекламные SMS -сообщения об услуге "Навигатор" и скидках в магазинах, кафе, салонах красоты, развлекательных центрах и других сферах услуг по программе "МегаФон-Дисконт".

Как сообщили в пресс-службе столичного УФАС, тем самым были нарушены требования закона "О рекламе". За это предусмотрен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Сайты по теме


штрафы связь SMS сотовые операторы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика