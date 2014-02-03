Штрафы за выезд на железнодорожные пути планируют увеличить в пять раз

Штраф за выезд на железнодорожные пути могут увеличить в 5 раз

Выезд на железнодорожный переезд обойдется в пять тысяч рублей, предложение о пятикратном повышении штрафов выдвинуло министерство транспорта РФ, передает радио "Москва FM" со ссылкой на газету "Коммерсантъ".

"Меры по ужесточению ответственности вполне обоснованы", - пояснил в эфире радиостанции генеральный директор общественной организации "Движение без опасности" Вадим Мельников.

По статистике, в год по стране на железнодорожных переездах происходит около 100 несчастных случаев, связанных с выездом автомобилей на пути, рассказал он. За последний год количество ЧП возросло в среднем на 15-20%.

В последнее время ведется активная работа по усилению мер безопасности на железнодорожных переездах. "Лучше всего ситуация в Московском регионе", - подчеркнул эксперт.

Отметим, что в настоящее время штраф для водителей, пересекающих пути вне переездов, при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора, составляет тысячу рублей.

В Минтрансе считают, что действующий штраф на автомобилистов действует недостаточно эффективно. Инициатива ведомства об ужесточении наказания уже нашла поддержку в Госдуме.