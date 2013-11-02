Аппеляционный комитет отказал "Спартаку" в снятии штрафных санкций

Апелляционный комитет оставил в силе санкции в отношении "Спартака"

Аппеляционный комитет РФС на внеочередном собрании в субботу принял решение оставить в силе санкции в отношении столичного клуба "Спартак" за беспорядки во время матча в Ярославле.

Накануне руководство футбольного клуба попыталось оспорить решение дисциплинарного комитета о проведении двух домашних матчей без болельщиков. В клубе объяснили это тем, что все билеты уже проданы.

Кроме того, оставлено в силе наказание ярославскому "Шиннику".

Напомним, что по факту беспорядков, произошедших на матче "Шинник" – "Спартак" 30 октября, ярославская полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм". На 59-й минуте игры фанаты зажгли файеры и начали бросать петарды на поле. ОМОН принялся усмирять разбушевавшихся фанатов, используя водомет. В ответ болельщики начали бросать в полицейских пластиковые кресла. Кроме того, один из болельщиков выбежал на поле.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел инцидент, который произошел на матче "Шинник" - "Спартак" в рамках Кубка России по футболу. За буйство фанатов московский клуб был наказан штрафом в 600 тысяч рублей и должен провести две ближайшие игры при пустых трибунах. "Шинник" за необеспечение безопасности на матче проведет три игры без зрителей и заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Между тем, генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе попросил болельщиков помочь в установлении личностей провокаторов, вывесивших во время матча с "Шинником" на трибуне нацистскую символику. За достоверную информацию руководство "Спартака" обещает вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.