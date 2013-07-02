Наркозависимых оштрафуют за непрохождение реабилитации и лечения

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Наркозависимые будут платить штраф за уклонение от лечения и медико-социальной реабилитации. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума, максимальный штраф составит 5 тысяч рублей, следует из документа, опубликованного на сайте законодательного органа.

"Предлагается ввести административную ответственность за уклонение от лечения и медико-социальной реабилитации в связи с заболеванием наркоманией, а также от курса профилактических процедур в виде административного штрафа от 4 до 5 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток", - говорится в тексте документа.

Законодатели уверены, возложение судом обязанности пройти курс лечения станет эффективной мерой для мотивации граждан, потребляющих наркотические или психотропные вещества, на лечение и реабилитацию.