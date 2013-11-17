МЧС предупредило о резком усилении ветра в столичном регионе

В Москве и области ожидается резкое усиление ветра

В Москве и области 17 ноября с 12.00 до 16.00 ожидается резкое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба МЧС.

"Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач, широкоформатных, рекламных, слабо укрепленных и ветхих конструкций. В целях безопасности закройте окна у себя дома. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей", - говорится в сообщении МЧС.