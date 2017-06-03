Более 50 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Более 50 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах 3 июня. Это следует из данных онлайн-сервиса "Яндекс.Расписание".

В Домодедово в субботу (по данным на 13:00) были отменены 13 рейсов, еще 26 задержаны. В Шереметьево задерживаются 16 рейсов. О задержках или отменах рейсов в аэропортах "Внуково" и "Жуковский" не сообщается.

Ранее МЧС выпустило оповещение об ухудшении погоды в 19 регионах России, включая Москву и область. Спасатели предупредили о приближающихся заморозках, грозах, снеге и дожде. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 3 июня.