Москвичей приглашают на шоу роботов-андроидов

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

15 августа в "Центральном Детском Магазине на Лубянке" начинает работу робот-артшоу с участием роботов-андроидов. Об этом сообщают организаторы.

Зрителям представят шоу не простых механических игрушек, а "думающих" роботов – с помощью этих моделей ученые занимаются исследованиями новых технологий в области развития искусственного разума. Всего в шоу будут участвовать около тридцати роботов.

Все желающие узнают, насколько роботы готовы к общению с людьми, где они могут заменить человека, и как они учатся думать, ходить и разговаривать.