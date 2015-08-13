Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа 2015, 18:51

Шоу-бизнес

Москвичей приглашают на шоу роботов-андроидов

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

15 августа в "Центральном Детском Магазине на Лубянке" начинает работу робот-артшоу с участием роботов-андроидов. Об этом сообщают организаторы.

Зрителям представят шоу не простых механических игрушек, а "думающих" роботов – с помощью этих моделей ученые занимаются исследованиями новых технологий в области развития искусственного разума. Всего в шоу будут участвовать около тридцати роботов.

Все желающие узнают, насколько роботы готовы к общению с людьми, где они могут заменить человека, и как они учатся думать, ходить и разговаривать.

Дата: с 15 августа

Место: "Центральный Детский Магазин на Лубянке"

Цена: от 1000 рублей

шоу роботы маршруты и гиды

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика