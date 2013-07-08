На фестивале каскадеров "Прометей" установят новые мировые рекорды

Фото: ИТАР-ТАСС

Фестиваль каскадеров "Прометей" пройдет в Москве 31 августа. Зрителей ждет захватывающее дух шоу "Лучшие каскадеры мира", в рамках которого можно понаблюдать за полетами горящих автомобилей, а также побывать на воздушном шоу, автородео на грузовых машинах, дрэг-рейсинге, паркур-шоу на движущейся технике.

Гостей также ждут завораживающие конные трюки, головокружительные прыжки на мотоциклах, лобовые столкновения танков и экстремальные аттракционы, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

В программе – трюки самой высокой категории сложности. На фестивале каскадеры из России, Испании, США, Китая, Франции и Германии обещают установить мировые рекорды. Например, профессионалы выполнят рекордное сверхвысотное падение без парашюта со sky-лифта с 70 метровой высоты. Гвоздем шоу станет прыжок через горящую трубу. Его выполнят на скорости в 100 километров в час.

Программу завершит представление мастеров огненного шоу "Театр ЭКС".

Фестиваль пройдет на аэродроме "Тушино".