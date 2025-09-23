Шоу Джимми Киммела вернут в эфир после скандального высказывания о Чарли Кирке

Ток-шоу Jimmy Kimmel Live! американского комика Джимми Киммела вернется в эфир телеканала ABC. Новые выпуски проекта, приостановленного из-за скандальных высказываний ведущего об убийстве активиста Чарли Кирка, начнут выходить 23 сентября, сообщили СМИ. Подробнее о случившемся – в материале Москвы 24.
"Четвертая стадия горя"
Скандал с участием Джимми Киммела произошел после того, как 15 сентября в прямом эфире телеведущий высказался о реакции президента США Дональда Трампа на убийство Чарли Кирка, основателя движения Turning Point USA. Активист был застрелен 10 сентября во время выступления в университете штата Юта. Стрелок ранил Кирка в шею, после чего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Вскоре Чарли скончался.
Рассуждая об этом, Киммел заявил, что сторонники Трампа пытались выставить трагедию в выгодном для себя свете.
Также Киммел решил обсудить недавний видеоролик, на котором Трампа спросили, как он чувствует себя после гибели соратника. В ответ президент США неожиданно признался, что хорошо, а после показал на грузовые автомобили, сообщив, что в Белом доме началось строительство нового бального зала.
"Он на четвертой стадии горя – строительстве", – так прокомментировал ответ президента ведущий.
Высказывания Киммела вызвали негативную реакцию в медиа. Журналисты и пользователи Сети обвинили ведущего в "танцах на костях" и "неуважении к жертве". После такой волны негодования корпорация Disney, владеющая ABC, приняла решение отказаться от трансляции Jimmy Kimmel Live! и приостановила его на неопределенный срок, заменив другими программами.
При этом реакция Киммела на произошедшую трагедию касалась не только Трампа. В день убийства Кирка ведущий опубликовал пост в Сети, где высказался о ситуации и принес соболезнования "всем невинным жертвам бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия".
"Вместо того чтобы обвинять друг друга, можем ли мы хотя бы на один день согласиться с тем, что стрелять в другого человека – это ужасно и чудовищно?" – написал Джимми.
Быстрое возвращение
После новости об отстранении Киммела от работы за ведущего вступились более 400 коллег и знаменитостей. Среди защитников оказался и бывший президент США Барак Обама, опубликовавший сообщение в соцсети Х. Он заявил, что комик и свобода слова подверглись нападкам, в то время как возможность открыто выражать свое мнение должна защищаться вне зависимости от политических взглядов.
Сценарист и создатель сериала "Остаться в живых" Деймон Линделоф подчеркнул в личном блоге, что "шокирован, опечален и возмущен" происходящим и надеется, что скоро все закончится. В противном случае он больше не будет сотрудничать с компанией.
Тем не менее уже 22 сентября Disney объявил о возвращении Jimmy Kimmel Live! в эфир: такое решение было принято после "вдумчивых бесед" с Киммелом.
"В прошлую среду мы приостановили программу, чтобы не обострять и без того напряженную ситуацию в стране. Мы приняли это решение, поскольку посчитали некоторые комментарии несвоевременными и, следовательно, бестактными. За последние дни мы подробно обсудили произошедшее с Джимми и решили возобновить шоу", – сообщили в компании.
Первый выпуск выйдет уже вечером 23 сентября.