Шоу Джимми Киммела вернут в эфир после скандального высказывания о Чарли Кирке

Ток-шоу Jimmy Kimmel Live! американского комика Джимми Киммела вернется в эфир телеканала ABC. Новые выпуски проекта, приостановленного из-за скандальных высказываний ведущего об убийстве активиста Чарли Кирка, начнут выходить 23 сентября, сообщили СМИ. Подробнее о случившемся – в материале Москвы 24.

"Четвертая стадия горя"

Скандал с участием Джимми Киммела произошел после того, как 15 сентября в прямом эфире телеведущий высказался о реакции президента США Дональда Трампа на убийство Чарли Кирка, основателя движения Turning Point USA. Активист был застрелен 10 сентября во время выступления в университете штата Юта. Стрелок ранил Кирка в шею, после чего пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Вскоре Чарли скончался.

Рассуждая об этом, Киммел заявил, что сторонники Трампа пытались выставить трагедию в выгодном для себя свете.



Джимми Киммел телеведущий и комик В эти выходные мы достигли новых минимумов, когда банда MAGA (движение Трампа Make America Great Again) отчаянно пыталась представить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем угодно, только не одним из них, и делала все возможное, чтобы заработать на этом политические очки.

Также Киммел решил обсудить недавний видеоролик, на котором Трампа спросили, как он чувствует себя после гибели соратника. В ответ президент США неожиданно признался, что хорошо, а после показал на грузовые автомобили, сообщив, что в Белом доме началось строительство нового бального зала.

"Он на четвертой стадии горя – строительстве", – так прокомментировал ответ президента ведущий.

Высказывания Киммела вызвали негативную реакцию в медиа. Журналисты и пользователи Сети обвинили ведущего в "танцах на костях" и "неуважении к жертве". После такой волны негодования корпорация Disney, владеющая ABC, приняла решение отказаться от трансляции Jimmy Kimmel Live! и приостановила его на неопределенный срок, заменив другими программами.

При этом реакция Киммела на произошедшую трагедию касалась не только Трампа. В день убийства Кирка ведущий опубликовал пост в Сети, где высказался о ситуации и принес соболезнования "всем невинным жертвам бессмысленного насилия с применением огнестрельного оружия".

"Вместо того чтобы обвинять друг друга, можем ли мы хотя бы на один день согласиться с тем, что стрелять в другого человека – это ужасно и чудовищно?" – написал Джимми.

Быстрое возвращение

После новости об отстранении Киммела от работы за ведущего вступились более 400 коллег и знаменитостей. Среди защитников оказался и бывший президент США Барак Обама, опубликовавший сообщение в соцсети Х. Он заявил, что комик и свобода слова подверглись нападкам, в то время как возможность открыто выражать свое мнение должна защищаться вне зависимости от политических взглядов.



Барак Обама бывший президент США Будь то Чарли Кирк или Джимми Киммел, сторонники MAGA или их оппоненты, свобода слова остается ключевым принципом демократии.

Сценарист и создатель сериала "Остаться в живых" Деймон Линделоф подчеркнул в личном блоге, что "шокирован, опечален и возмущен" происходящим и надеется, что скоро все закончится. В противном случае он больше не будет сотрудничать с компанией.

Тем не менее уже 22 сентября Disney объявил о возвращении Jimmy Kimmel Live! в эфир: такое решение было принято после "вдумчивых бесед" с Киммелом.

"В прошлую среду мы приостановили программу, чтобы не обострять и без того напряженную ситуацию в стране. Мы приняли это решение, поскольку посчитали некоторые комментарии несвоевременными и, следовательно, бестактными. За последние дни мы подробно обсудили произошедшее с Джимми и решили возобновить шоу", – сообщили в компании.

Первый выпуск выйдет уже вечером 23 сентября.

