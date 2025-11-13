Актер Марк Богатырев опроверг новости о разводе с Татьяной Арнтгольц

Актер Марк Богатырев подал на развод с актрисой Татьяной Арнтгольц, сообщили СМИ. Однако позже звезда сериала "Кухня" опроверг информацию в разговоре с журналистами. Почему фанаты не поверили словам актера, расскажет Москва 24.

"Ошибки быть не могло"

12 ноября СМИ сообщили, что звезда телесериала "Кухня" Марк Богатырев подал на развод с супругой, актрисой Татьяной Арнтгольц. Лефортовский суд Москвы зарегистрировал заявление 10 ноября. При этом позже актер опроверг новости в разговоре с журналистами издания Super.

"Нет, это неправда. Это все слухи. Мы пока не разводимся. Какая-то ошибка", – заявил Богатырев.

В свою очередь, в судебном участке № 406, где будет слушаться дело, изданию "Стархит" уточнили, что "ошибки быть не могло", заявление есть и дело зарегистрировано. Если суд его примет, то паре сначала назначат беседу и по ее результатам будет принято дальнейшее решение.

Сама Арнтгольц ситуацию не комментировала, а ее сестра-близнец Ольга заявила изданию, что ничего не знает по поводу сложившейся ситуации.

Многие фанаты пары не поверили опровержениям Богатырева. Некоторых насторожило слово "пока" в его комментарии. Другие обратили внимание на черно-белые кадры с фотосессии, которые он опубликовал на днях. На них актер позировал с грустным и задумчивым видом. К тому же фолловеры заметили, что Марк был без обручального кольца, а философскую подпись под снимками многие подписчики и вовсе приняли за тонкий намек на разрыв со знаменитой супругой.





Марк Богатырев актер Время всегда расставляет все на свои места… Знаки препинания уходят в прошлое, а осенний ветер задувает горячее метисовое сердце. Что-то очень близкое вдруг становится далеким, далекое спешит нравиться и не думает о последствиях. Твое "я" медленно растворяется в стакане колы, и ты летишь вдоль голых страниц своего бессознательного в горячее неизбежное будущее. Шерше ля фам (с французского – "ищите женщину").

К слову, поклонники знаменитостей давно подозревали, что между супругами наметился разлад. В апреле этого года Марк появился на публичном мероприятии без обручального кольца. Вскоре пользователи Сети отметили, что и Татьяна стала выходить в свет без украшения.

Ранее оба актера отмечали в интервью журналистам, что у них плотные рабочие и гастрольные графики, поэтому нечасто удается побыть вместе. А Богатырев рассказывал прессе, что в браке есть проблемы с ревностью, причем с обеих сторон, и пара даже обращалась к психологу.

"Выделяю время жене, сыну"

Звездная семья попала в скандал в июне прошлого года. СМИ сообщили, что Богатырева заметили танцующим в баре с незнакомкой в обнимку. Супруги никак не комментировали слухи, однако фанаты отметили, что пара стала реже публиковать совместные снимки и появляться вместе на мероприятиях.

При этом в феврале этого года актер трогательно обратился к сыну в соцсетях в его четвертый день рождения, одарив комплиментами и его маму.

"Ты красивый, обаятельный, умный, как твоя мама, которая млеет при любом твоем жесте", – написал Марк.

А 5 ноября этого года в интервью порталу "Страсти" актер рассказал о семейной жизни без намеков на проблемы. Напротив, Богатырев заявил, что умеет расставлять приоритеты и находит время на Татьяну и сына.





Марк Богатырев актер На самом деле, я осознано выделяю время жене, сыну. Я понимаю, что в профессии проявляется твое эго. Твой график – "то пусто, то густо". Бывает момент, когда ты занят и нет времени ни на что, а бывает, когда его много. Я стараюсь правильно расставлять приоритеты и относительно них выстраивать график.

По данным СМИ, актеры познакомились в 2017 году на съемочной площадке сериала "Наживка для ангела". Между коллегами начался роман, затем Марк сделал Татьяне предложение, и в 2020-м пара сыграла скромную свадьбу, пригласив на торжество только самых близких людей. В 2021 году у супругов родился сын Данила. Для Богатырева он стал первенцем. Арнтгольц воспитывает 16-летнюю дочь Марию от первого супруга, актера Ивана Жидкова.

