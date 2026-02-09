Трамп назвал ужасным "протестное" выступление рэпера Bad Bunny на Супербоуле

В ночь с 8 на 9 февраля в США состоялся Супербоул за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. В этом году в перерыве матча выступил триумфатор "Грэмми", рэпер Bad Bunny. При этом его перформанс привлек внимание из-за политического высказывания против миграционной политики США. Кто из знаменитостей солидарен с пуэрториканцем и как на это отреагировал президент Штатов Дональд Трамп, читайте в материале Москвы 24.

"Вместе мы – Америка"

Фото: AP Photo/Julio Cortez

В ночь с 8 на 9 февраля в США прошел Супербоул. Это финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги страны. Мероприятие давно стало не только главным спортивным, но и одним из основных культурных событий. По данным СМИ, игра является самым просматриваемым телевизионным шоу за весь год, а выступления звезд во время перерыва между таймами привлекают едва ли не больше зрителей, чем само спортивное состязание. В этом году на сцену вышел пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny (настоящее имя – Бенито Антонио Мартинес Окасио). Однако его выступление привлекло внимание в большей степени как политическое высказывание.

В СМИ шоу музыканта окрестили "манифестом против ICE (United States Immigration and Customs Enforcement)" иммиграционной и таможенной службы США. Рэпер шел во главе толпы танцоров с флагами разных стран и расширил значение фразы "Боже, благослови Америку", перечислив все народы Северной и Южной Америки от Уругвая, Аргентины и Чили до Канады. Исполнитель держал в руках футбольный мяч с надписью: "Вместе мы – Америка".

Номер певца поддержали Леди Гага (настоящее имя – Стефани Джерманотта), которая исполнила с рэпером латинские танцы, Рики Мартин, Джессика Альба и Педро Паскаль.

В свою очередь президент США Дональд Трамп резко отреагировал на выступление Bad Bunny в своих соцсетях, назвав его "пощечиной стране".





Дональд Трамп президент США Шоу в перерыве Суперкубка абсолютно ужасно, одно из худших в истории! Оно не имеет смысла, является оскорблением Величия Америки и не соответствует нашим стандартам успеха, креативности или совершенства.

"Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень", – добавил Трамп, отметив, что танцы также были "отвратительными".

Ранее лидер Штатов в целом раскритиковал выбор Bad Bunny для выступления в перерыве самого популярного спортивного шоу США.

"Мы не звери"

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

За несколько недель до этого ряд голливудских знаменитостей также выразили несогласие с миграционной политикой США. Поводом послужили два трагических случая в Миннеаполисе: там ICE проводила операции, связанные с иммигрантами. В ходе одной из них в начале января была убита местная жительница Рене Гуд, которая, по официальной версии, "пыталась сбить сотрудников правоохранительных органов". Смерть женщины спровоцировала массовые демонстрации в Миннеаполисе.

На одной из них в конце января представители иммиграционной и таможенной полиции выстрелили на поражение в медбрата Алекса Претти, решив, что он вооружен. Позже благодаря камерам видеонаблюдения было доказано, что у парня в руках был телефон.

На резонансные события отреагировали знаменитости, выкладывая посты в соцсетях с призывами остановить насилие. Среди них были Джейми Ли Кертис, Кэти Перри, Марк Руффало. Во время интервью на церемонии "Золотой глобус", которая прошла 11 января 2026 года, исполнитель роли Халка в киновселенной Marvel также раскритиковал службу иммиграционного и таможенного контроля страны и назвал американского лидера худшим человеком в мире.

Некоторые знаменитости выступили с подобными заявлениями во время кинофестиваля Sundance, который шел с 22 января по 1 февраля. Поддерживающие эту позицию селебрити надевают значки ICE OUT ("Долой иммиграционную и таможенную службу США") и BE GOOD ("Будь хорошим" – отсылка к имени Рене Гуд).

"Это настоящий кошмар со стороны федерального правительства, правительства Трампа, ICE. То, что они делают, – худшее, на что способно человечество. Горжусь, что я американка, когда вижу, как люди реагируют", – заявила актриса Натали Портман.

В ночь с 1 на 2 февраля прошла церемония вручения премии "Грэмми", на которой против ICE прямо со сцены высказались Bad Bunny и американская певица Билли Айлиш.





Билли Айлиш певица Никто не является нелегалом на украденной земле. <…> Наши голоса действительно имеют значение, и люди имеют значение. К черту ICE!

К слову, не все пользователи оценили такой жест и принялись "отменять" знаменитость в Сети. Некоторые комментаторы выразили мнение, что певица живет в "закрытом особняке" и с "вооруженной охраной", поэтому ей чужды проблемы простого народа. Помимо этого, хейтеры предложили ей пожертвовать свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе индейцам.

Кроме того, многие знаменитости пришли на "Грэмми" с черно‑белыми значками ICE OUT, в их числе также были Джастин и Хейли Бибер.