Неуплата на 300 миллионов: что грозит блогерам Чекалиным за махинации с налогами

К блогерам Валерии и Артему Чекалиным пришли с обыском по делу о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. В Сети супруги известны тем, что проводили фитнес-марафоны. Расскажем подробности громкого дела и какое наказание грозит Чекалиным, если их вина будет доказана.

Преступная схема

По версии следствия, Валерия Чекалина, которая известна в Сети как Лерчек, будучи индивидуальным предпринимателем с июля 2020 по июль 2022 года пользовалась упрощенной системой налогообложения. По ней лимит доходов не может превышать 150 миллионов рублей в год, хотя фитнес-марафоны приносили гораздо больше денег.

В такой ситуации Чекалина должна была перейти на общую систему налогообложения, которая предусматривает более высокие выплаты НДС и НДФЛ. Однако вместо этого ее муж и родственники открыли расчетные счета на свои ИП, куда и переводились доходы. Таким образом, дробление бизнеса было произведено незаконно, утверждает следствие. С помощью этой схемы Чекалина уклонилась от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, рассказали в столичном управлении Следственного комитета.

Ведомство опубликовало кадры обыска в доме блогеров. По данным телеграм-канала Shot, особняк площадью примерно 400 квадратных метров в одном из подмосковных элитных поселков стоит примерно 125 миллионов рублей. Также СК показал дорогие украшения пары, восемь килограммовых золотых слитков 999,9 пробы и два люксовых автомобиля стоимостью около 25 и 28 миллионов. СМИ утверждают, что машины записаны на Артема Чекалина, за ними числится 400 штрафов за опасное вождение на сумму в 500 тысяч рублей.

Кроме того, по неподтвержденной информации, в деле фигурирует еще один трехэтажный особняк, который супруги строили в 25 километрах от столицы. Его стоимость оценивается в миллиард рублей.

Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде. Их адвокат утверждает, что обвинение супругам пока не предъявлено, а дело расследуется в отношении неопределенного круга лиц. При этом, по данным СМИ, обыски затронули и других участников схемы по неуплате налогов.

"Законы для всех одинаковые"

Накануне обыска Валерия Чекалина рассказала в соцсетях, что приезжала по делам в налоговую инспекцию для оформления цифровой подписи. Обслуживание приятно удивило девушку, на видео в сторис она оставила надпись: "Налоговая ван лав".





Валерия Чекалина блогер Все сделали просто за секунду, там работала молодая девушка, симпатичная, вежливая. Мне понравилось, прикольно, как будто в ТЦ-шку пошла себе кофе купить.

Под последней записью Чекалиной в ее аккаунте поклонники оставляют десятки комментариев по поводу возбуждения уголовного дела. Некоторые из них восприняли новость как розыгрыш и попытку пары поднять себе популярность. Другие комментаторы либо искренне переживают за блогеров, либо злорадствуют.

"Прочитала новости, это ужасно, мне очень жаль", – написала одна из пользовательниц на странице Чекалиной.

"Артем все время повторял как мантру во всех своих сторис, что налоги нужно платить, работать "в белую". Видимо, самовнушение не сработало", – предположила другой комментатор.

Адвокат Александр Добровинский допустил, что предполагаемому "лидеру" группу может грозить наказание до шести лет лишения свободы. По его словам, в подобных делах суды чаще встают на сторону налоговой службы. Однако юрист Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что, даже если в конечном итоге вина фигурантов дела будет доказана, до тюрьмы может и не дойти.





Мария Ярмуш юрист Если они возместят ущерб, который нанесли бюджету, плюс признают вину, то могут не получить реальный срок. Возможно, только условный.

"Также суд будет учитывать, что у них есть дети, которые рискуют остаться без родительской опеки. Тогда, возможно, наказание может быть отсрочено до исполнения их совершеннолетия", – рассказала Ярмуш.

Распространяется отсроченное наказание на обоих супругов или только на одного из них, решает суд. Вердикт зависит в том числе от того, признают ли они вину или будут ее отрицать, заключила юрист.

