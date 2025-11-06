Дженнифер Энистон впервые опубликовала совместное фото с новым возлюбленным

Голливудская актриса Дженнифер Энистон впервые опубликовала фото с коучем-гипнотерапевтом Джимом Кертисом, таким образом официально подтвердив отношения. Что известно о романе знаменитости, читайте в материале Москвы 24.

"Если это сон, я не хочу просыпаться"

Фото: legion-media.com/IPASocialIT/IPA/Sipa USA

Актриса Дженнифер Энистон официально подтвердила новый роман. 2 ноября звезда Голливуда опубликовала совместный снимок с коучем-гипнотерапевтом Джимом Кертисом в своих соцсетях по случаю дня рождения возлюбленного. На черно-белой фотографии Энистон обняла избранника со спины.

"С днем рождения, любовь моя. Дорожу тобой", – подписала она кадр.

В комментариях подписчики поздравили и Кертиса с 50-летием, и актрису с тем, что она нашла свою вторую половинку. Фолловеры также отметили, что пара смотрится гармонично и оба выглядят счастливыми.

В свою очередь, Кертис опубликовал серию снимков с голливудской звездой в своем блоге.

"Если это сон, я не хочу просыпаться", – подписал он публикацию, добавив эмодзи сердца.

О романе Энистон и Кертиса, который называет себя "трансформационным тренером и гипнотерапевтом", СМИ сообщили в июле этого года. Папарацци несколько раз фотографировали пару на отдыхе и на свиданиях, однако возлюбленные публично не комментировали отношения. Новости о новом романе Джен вызвали неоднозначную реакцию среди поклонников актрисы. Одни обрадовались, что 56-летняя знаменитость обрела личное счастье, другие насторожились: как бы Кертис не оказался аферистом и не разбил звезде сердце.

К слову, бывшие мужья поддержали выбор Энистон. Актер Джастин Теру лайкнул ее свежую публикацию с Джимом. А слова Брэда Питта еще в июле этого года публиковало издание Daily Mail со ссылкой на друга актера.





источник, знакомый с ситуацией Брэд невероятно рад, что Джен нашла любовь в лице этого парня, который, кажется, хорошо к ней относится. Когда находишь подходящего партнера, то обретаешь мир в душе. И он надеется, что то же самое произойдет и с Джен.

Подруга Энистон, актриса Риз Уизерспун, тоже прокомментировала личную жизнь Дженнифер в подкасте Дэкса Шепарда Armchair Expert. По ее словам, коллега настолько "духовно целостный человек", что сохранила хорошие отношения со всеми бывшими.

"Кстати, на ее 50-летии присутствовали ее друзья из детства, люди, которые работают у нее в доме, все бывшие мужья, все бывшие бойфренды", – рассказала Риз.

При этом актриса пошутила, что ее знаменитая подруга "не цепляется за старые вещи, в том числе за бойфрендов".

"Брэд по-прежнему очень любит Джен"

Энистон была замужем два раза. Первым ее супругом стал Брэд Питт. Они прожили в браке 5 лет – с 2000 по 2005 год, однако развелись из-за измены Питта с коллегой Анджелиной Джоли, писали СМИ. Несмотря на громкий и скандальный разрыв, экс-супруги сохранили по-настоящему теплые отношения. По данным журналистов, они до сих пор общаются и поддерживают друг друга. Кроме того, в прессе периодически появляется информация, что Питт уже давно хочет поработать с Энистон, постоянно придумывает проекты и делится идеями с Джен. А в мае этого года, когда в дом звезды "Друзей" проник сталкер, Брэд предложил экс-супруге пожить в его доме в Лос-Анджелесе.

"Ни для кого не секрет, что Брэд по-прежнему очень любит Джен, и они, безусловно, давно оставили позади все свои прошлые разногласия", – рассказывал тогда инсайдер журналистам издания The International News.

При этом любые новости о возможном воссоединении экс-супругов их представители опровергали.

Вторым мужем Энистон стал актер и сценарист Джастин Теру, с которым они познакомились на съемочной площадке. В 2015-м знаменитости поженились, однако уже в 2018-м развелись.

Актрисе также приписывали роман с бывшим президентом США Бараком Обамой. Слухи появились в СМИ летом 2024‑го. При этом представитель Дженнифер и сама актриса опровергали сплетни.

В марте 2025 года папарацци заметили Энистон в компании коллеги Педро Паскаля, когда они вместе выходили из бара. СМИ писали, что актеры общались около 3 часов, затем продолжили разговор уже на парковке. Однако Педро в разговоре с журналистами заявлял, что их с Дженнифер связывают лишь дружеские отношения.