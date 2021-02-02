Знаменитости заступились за Ксению Собчак после скандального клипа Шнурова

Сергей Шнуров и группа "Ленинград" выпустили новый клип, в котором резко раскритиковали Ксению Собчак. В тексте песни присутствуют намеки на неверность телеведущей в браке с Максимом Виторганом, а также едкий комментарий о недавнем ДТП в Сочи с ее участием. Рассказываем, как на клип отреагировала сама Собчак и другие знаменитости.



Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

"Теперь, конечно, кляча"

Новый клип группы "Ленинград", посвященный Ксении Собчак, появился в Сети в ночь с 1 на 2 февраля и сразу же вызвал широкий резонанс. В одной из строчек песни есть слова, в которых музыканты в шуточной манере намекают, что сын телеведущей появился не от ее бывшего супруга Максима Виторгана, а от Сергея Капкова, с которым ей приписывали роман.

"Скакала как кобыла, теперь, конечно, кляча... И ничего такого – наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган", – поется в песне.

Припомнили Собчак и смертельное ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором телеведущая ехала в аэропорт.





из песни группы "Ленинград" Подумаешь, убила? Спешила ж по делам.

Также в клипе иронично описываются онлайн-курсы, разработку которых анонсировала Собчак после своего расследования об "инфоцыганах".

"Здесь все, как в балагане, короче, приколи ты, ушли инфоцыгане – пришли инфоэлиты. Она разгонит тучи и жизни всех научит!" – говорится в тексте песни.

После неоднозначной реакции общественности страницу Шнурова в Instаgrаm, где был опубликован клип, заблокировали. Помощник музыканта в разговоре с журналистами уточнил, что не знает, кто именно удалил аккаунт.



Фото: Зыков Кирилл/Агентство "Москва"

"Не Шнур, а шнуровка"

Сама телеведущая уже отреагировала на резонансный клип. На своей странице в Instаgrаm она написала, что прежний Шнуров, который любил выпивать, ей нравился больше. Кроме того, Собчак напомнила о неудачном, по ее мнению, музыкальном проекте артиста "Зоя".

"Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура – выпей хорошенько! И талант вернется! Уверена! Конечно, ты не Боуи, не Мэнсон и даже не Лепс. Но, черт возьми, ты Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое", – отметила светская львица.



Ксения Собчак телеведущая А пока ты не Шнур, а шнуровка на чужих ботинках. А этот пост считай не ответом – много чести – а копейками... Может, эти копейки немного помогут тебе за счет трафика моего имени подсосать немного хайпа.

Бывший муж Собчак Максим Виторган также ответил Шнурову в соцсетях. В своем заявлении он подчеркнул, что шутить в песне насчет ребенка не стоило.

"Сережа Шнуров, ты реально шутишь по поводу моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Ну ты серьезно, чувак? Мы с тобой знакомы 20 лет, я видел тебя в разных состояниях и ситуациях... Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак... Ты был хулиганом нашего поколения, ну ты во что выродился?" – недоумевает актер.

В конце видео Виторган посоветовал музыканту "стареть если не красиво, то хоть чуть-чуть с достоинством".



Ксения Собчак и Сергей Шнуров поругались в Сети

За телеведущую заступился и нынешний супруг – режиссер Константин Богомолов. В разговоре с журналистами он сравнил питерского рокера с нечистотами.

"Вы у меня спрашиваете комментарий по поводу кучи нечистот, лежащей посреди великого города? Тут нужен не комментарий, а ассенизаторская машина. И это вопрос опять же к питерским властям – почему они у себя в городе так плохо убираются", – сообщил режиссер.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя скандальный клип, также раскритиковал Шнурова.





Иосиф Пригожин продюсер Шнур – хайпожор, идет на все ради хайпа. Я считаю, оскорбление в адрес женщины недопустимо. Это просто ублюдство, когда трогают жену, детей. Мужчина – тот, кто способен отвечать за свои слова и признавать свои ошибки, вовремя остановиться.

Пригожин припомнил, что в свое время у него и его жены Валерии тоже был конфликт с Шнуровым, о котором продюсер не забывает до сих пор.