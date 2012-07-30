Школы Подмосковья наполовину готовы к учебному году

Фото: ИТАР-ТАСС



На сегодня готовность подмосковных школ к учебному году составляет 54,3 процентов, сообщает интернет-портал Правительства МО. По словам министра образования региона Лидии Антоновой, во многих учебных заведениях летом работали лагеря летнего пребывания, поэтому ремонтные работы начались не сразу. Именно из-за этого часть школ уже готова к приёму учеников, а часть, как и планировалось, будет готова на две недели позже.

В настоящее время к 1 сентября полностью готовы школы 27 муниципальных образований.

Всего в Московской области функционируют 1 544 школы разного типа и вида. На их подготовку к учебному году 2012-2013 из областного бюджета выделено порядка 1,5 миллиардов рублей. Еще около миллиарда рублей потрачено из бюджетов муниципальных образований.

Кроме того, 140 миллионов рублей выделено по программе «Совершенствование организации школьного питания» на приобретение оборудования для столовых. На сумму более 585 миллионов рублей закуплены учебники. 70 миллионов рублей израсходовано на приобретение инновационного учебно-лабораторного оборудования.

1 сентября в Подмосковье будут открыты пять новых школ. Три из них откроются в Подольске, по одной - в Можайском и Мытищинском муниципальных районах. Помимо этого, в течение учебного года запланировано ввести в строй 14 образовательных учреждений почти на 10 тысяч мест.