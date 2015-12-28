В топ-25 лучших школ в России вошли 13 столичных заведений

"Интервью": Итоги 2015 года

По итогам года 13 московских школ вошли в топ-25 школ России, сообщил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников в эфире телеканала "Москва 24".

Количество отличников и победителей олимпиад, по его словам, выросло в два раза. "Самое главное, что в два раза, а по-моему, даже и больше, чем в два раза, выросло количество школ, которые готовят этих отличников и этих победителей олимпиад. И в два раза выросла зарплата учителей, – сказал заммэра.

Печатников рассказал, что в школьные комплексы погрузили детские сады. И это позволило учителям младших классов начать готовить детей к школе уже в старших группах детского сада и разгружать школьную программу, которая чрезвычайно насыщена.

Программа "Столичное образование"

Также был создан предуниверситарий, когда старшие классы школ были переданы крупным университетам.

"По закону об образовании, теперь университеты имеют право на общее образование. И дети, которые хотят, мечтают поступить в этот университет, они уже в 10-11 классах встречаются с преподавателями этого университета и готовятся к поступлению в свой любимый университет", – добавил Печатников.

Напомним, более чем на 50 столичных школ стало больше в рейтинге 500 лучших средних учебных заведений России за последние два года. В 2013 году в топ-500 лучших школ России было представлено 83 школы, в 2015 году – уже 139 школ.

В октябре Московский центр непрерывного математического образования составил рейтинг 500 лучших российских школ. В него вошли 139 столичных учебных заведений.