В топ-25 лучших школ в России вошли 13 столичных заведений

По итогам года 13 московских школ вошли в топ-25 школ России, сообщил заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников в эфире телеканала "Москва 24".
Количество отличников и победителей олимпиад, по его словам, выросло в два раза. "Самое главное, что в два раза, а по-моему, даже и больше, чем в два раза, выросло количество школ, которые готовят этих отличников и этих победителей олимпиад. И в два раза выросла зарплата учителей, – сказал заммэра.
Печатников рассказал, что в школьные комплексы погрузили детские сады. И это позволило учителям младших классов начать готовить детей к школе уже в старших группах детского сада и разгружать школьную программу, которая чрезвычайно насыщена.
Также был создан предуниверситарий, когда старшие классы школ были переданы крупным университетам.
"По закону об образовании, теперь университеты имеют право на общее образование. И дети, которые хотят, мечтают поступить в этот университет, они уже в 10-11 классах встречаются с преподавателями этого университета и готовятся к поступлению в свой любимый университет", – добавил Печатников.
Напомним, более чем на 50 столичных школ стало больше в рейтинге 500 лучших средних учебных заведений России за последние два года. В 2013 году в топ-500 лучших школ России было представлено 83 школы, в 2015 году – уже 139 школ.
В октябре Московский центр непрерывного математического образования составил рейтинг 500 лучших российских школ. В него вошли 139 столичных учебных заведений.
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