Из школы на северо-востоке города эвакуировали 650 человек из-за угрозы взрыва

Фото: M24.ru/Александр Авилов

На северо-востоке Москвы школу эвакуировали после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщили M24.ru в правоохранительных органах столицы.

Как отмечает МИА "Россия сегодня", в общей сложности из школы №1482 на улице Заповедная вывели 630 учащихся и персонал.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве M24.ru сообщили, что информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась. В данный момент школа работает в штатном режиме, добавили в столичной полиции.

Отметим, что 12 февраля из-за сообщения о пожаре эвакуировали школу на юго-западе Москвы. Детей эвакуировали из учебного заведения на Ломоносовском проспекте. Это произошло из-за ложного срабатывания системы пожаротушения.

А на прошлой неделе в школе в центре Москвы загорелся один из кабинетов, площадь пожара составила пять квадратных метров. Из-за возгорания эвакуировали около 800 человек – учеников и сотрудников школы.