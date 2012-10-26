Городские врачи заменят штатных медиков в московских школах

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 января медобслуживание детей в школах столицы будут осуществлять городские врачи. Ранее эта обязанность лежала на штатных школьных медиках.

"Функции медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Москвы, передаются учреждениям государственной системы здравоохранения города", - отметили в департаменте образования Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение необходимо для повышения качества медицинских услуг, на которые могут рассчитывать столичные школьники.

Количество медицинского персонала в образовательных учреждениях не уменьшится. Медики всего лишь поменяют свое подчинение, сообщает РИА Новости.

Добавим, что начальники окружных управлений образования департамента образования должны оснастить медкабинеты всем необходимым для оказания квалифицированной медпомощи.