Городские врачи заменят штатных медиков в московских школах

Фото: ИТАР-ТАСС
С 1 января медобслуживание детей в школах столицы будут осуществлять городские врачи. Ранее эта обязанность лежала на штатных школьных медиках.
"Функции медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Москвы, передаются учреждениям государственной системы здравоохранения города", - отметили в департаменте образования Москвы.
В ведомстве подчеркнули, что нововведение необходимо для повышения качества медицинских услуг, на которые могут рассчитывать столичные школьники.
Количество медицинского персонала в образовательных учреждениях не уменьшится. Медики всего лишь поменяют свое подчинение, сообщает РИА Новости.
Добавим, что начальники окружных управлений образования департамента образования должны оснастить медкабинеты всем необходимым для оказания квалифицированной медпомощи.
