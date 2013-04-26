Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля 2013, 13:11

Общество

Три столичные школы эвакуированы после сообщения о бомбе

Фото: ИТАР-ТАСС

В трех столичных школах 26 апреля была проведена эвакуация учеников и преподавательского состава после звонка о заложенной бомбе.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе московского главка МВД, неизвестный позвонил в полицию и рассказал о взрывном устройстве в школе №84. Учебных заведений под таким номером в Москве три, поэтому оперативные группы проверяют все.

Это уже третье сообщение о взрывном устройстве в столице за 26 апреля: утром взрывотехники проверяли подозрительную посылку в почтовом отделении на Ивовой улице, а днем сотрудники полиции оцепили территорию вокруг заминированной иномарки на улице Олеко Дундича.

Сайты по теме


школы эвакуация телефонный терроризм чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика