Три столичные школы эвакуированы после сообщения о бомбе

Фото: ИТАР-ТАСС

В трех столичных школах 26 апреля была проведена эвакуация учеников и преподавательского состава после звонка о заложенной бомбе.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе московского главка МВД, неизвестный позвонил в полицию и рассказал о взрывном устройстве в школе №84. Учебных заведений под таким номером в Москве три, поэтому оперативные группы проверяют все.

Это уже третье сообщение о взрывном устройстве в столице за 26 апреля: утром взрывотехники проверяли подозрительную посылку в почтовом отделении на Ивовой улице, а днем сотрудники полиции оцепили территорию вокруг заминированной иномарки на улице Олеко Дундича.