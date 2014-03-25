В Троицке построят детский сад и начальную школу

Фото: ИТАР-ТАСС

В Троицке к 2015 году построят детский сад и начальную школу. Здания появятся в микрорайонах Солнечный и "В", сообщает сайт Стройкомплекса Москвы.

Детский сад будет рассчитан на 125 мест. В помещении оборудуют бассейн с раздевалками и душевыми, медпункт и изолятор с отдельным входом, компьютерный класс, спортивный и музыкальный залы. На самой территории сада появятся семь игровых и одна спортивная площадки, велосипедная дорожка и специальная площадка для обучения детей правилам поведения пешеходов.

В начальной школе смогут обучаться 300 учеников. На первом этаже здания будут три помещения с игровой комнатой и спальней для учащихся первого класса, кабинет пения, преподавательская комната, медпункт, гардероб и актовый зал. На втором этаже планируется разместить информационный центр с библиотекой, учебные и компьютерные классы, кабинеты иностранного языка, столовую и спортивный зал с раздевалками и душевыми. Третий этаж займут помещения для учащихся третьего и четвертого классов, кабинет ручного труда и музыкальный зал. На территории школы появятся мини-футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка и две игровые площадки.

Проекты образовательных учреждений уже прошли экспертизу и после оформления разрешений на строительство застройщики смогут приступить к работам.