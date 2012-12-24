В морозы для школьников Москвы будут проводить индивидуальные уроки

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Департамент образования Москвы опубликовал рекомендации для школ о работе в период сильных морозов. Так, при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже занятия будут отменены, но педагогические коллективы продолжат работать в соответствии графиком.

Если температура опускается ниже 25 градусов мороза, должно быть ограничено проведение массовых мероприятий. По отдельному распоряжению Роспотребнадзора они могут быть отменены.

В случае отмены занятий школьники будут учиться дистанционно - с помощью сайтов школ, электронной почты и других ресурсов, а также с помощью мобильной связи для индивидуальных консультаций и дополнительного образования.

Если же родители не могут оставить своего ребенка дома одного, образовательные учреждения организуют индивидуальные, индивидуально-групповые и групповые занятия.

В холода особое внимание будет уделяться подвижным играм и упражнениям, увеличивающим двигательную активность, питьевому режиму и температуре воздуха в классах.

По нормам температура воздуха в учебных помещениях, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле и гардеробе должна составлять плюс 18 – плюс 24 градуса. В спортзалах и мастерских – 17-20 градусов, в медицинских кабинетах и раздевалках спортзала – 20-22, в душевых – 25.

Во внеучебное время в помещениях должна поддерживаться температура не ниже плюс 15 градусов. При этом до и после занятий необходимо проветривать помещения, длительность проветривания зависит от погодных условий.