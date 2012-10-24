Родителям разрешили играть в футбол на школьных стадионах Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Играть в футбол на школьных стадионах Москвы могут не только учащиеся, но и их родители. В некоторых образовательных учреждениях даже организованы занятия по разным видам спорта. Со взрослыми работает опытный спортивный инструктор.

Однако чаще всего на школьных стадионах соревнуются футбольные команды или участники семейных соревнований, сообщает РИА Новости.

По словам начальника управления развития содержания общего, дошкольного и специального образования департамента образования Марины Смирницкой, для взрослых стадионы доступны в свободное от учебного процесса время.

Совместные спортивные мероприятия на школьных территориях и спортзалах с участием школьников и их родителей проводятся в рамках соглашения, заключенного с муниципалитетами и управами районов, отметил начальник Восточного окружного управления образования Сергей Горбун.