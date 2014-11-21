В Москве построят две школы на тысячу мест

Фото: m24.ru

Школу на 1,1 тысячи учеников планируется построить в поселке Коммунарка в Новой Москве в следующем году, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. Кроме того, в 2017 году построят школу на тысячу учеников в Обручевском районе на юго-западе столицы.

На территории площадью почти 3,5 гектара в южной части поселка Коммунарка расположится П-образное здание школы, состоящее из трех разноэтажных блоков. На уровне второго этажа здание будет соединено переходом со спортивным комплексом.

Ученики начальной, основной и средней школы будут проходить обучение в трех разных блоках. Помимо стандартных учебных классов в школе предусмотрены интернет-клуб, компьютерно-лингвистическая лаборатория, помещения под мастерские по обработке металла и древесины, комната живой природы, а также кабинет технического моделирования и зал хореографии.

Школа в Обручевском районе должна состоять из двух блоков: четырехэтажный общеобразовательный и двухэтажный спортивный. При этом для учащихся начальных классов, а также для старшеклассников (с 5 по 11 классы) нужно запроектировать отдельные входы.

На первом этаже школы разместятся кабинеты для первоклассников, мастерские, студия хореографии, интернет-клуб, пост охраны, медицинский блок, диспетчерская, пожарный пост, пищеблок и столовая. Второй этаж займут учебные помещения начальной школы (2-4 классы), мастерские, группы продленного дня, актовый зал на 600 мест с эстрадой и спортивные залы, группы свободного творчества.

На третьем этаже будут располагаться учебные аудитории средней школы (5-9 классы), кабинеты информатики с лаборантской и технический центр актового зала. Последний этаж отводится под кабинеты старшеклассников и библиотеку с книгохранилищем.

В новых школах смогут обучаться также дети с ограниченными физическими возможностями: здания будут оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями. Кроме того, в каждом кабинете, учебном классе, читальном зале, медиатеке выделят одно учебное место для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске.

Напомним, в этом году в Москве за счет бюджетных средств построят и откроют 23 детских сада, 8 школ и 11 блоков начальных классов. К 2016 году численность детей школьного возраста увеличится на 7 процентов.

Отметим, что по планам столичного правительства на смену детсадам и школам в Москве придут образовательные кластеры. Первый такой учебный комплекс на 7 тысяч детей появился на северо-востоке столицы, в него вошли сразу 10 образовательных учреждений: 4 колледжа, 2 школы и детские сады.

Школы Новой Москвы также объединили в 9 образовательных комплексов. Планируется, что в течение трех лет условия во всех школах Новой Москвы перестанут отличаться от тех, что существуют в остальных столичных образовательных учреждениях.