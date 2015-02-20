Для родителей московских школьников устроят олимпиаду

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Для родителей московских школьников хотят провести олимпиаду, сообщает департамент образования. С таким предложением выступил глава ведомства Исаак Калина.

"Есть олимпиада среди школьников, будет олимпиада среди учителей, а что же, родители разве не участники образовательного процесса? Давайте вместе сделаем метапредметную олимпиаду для родителей", – сказал Калина.

Председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности Людмила Мясникова инициативу поддержала. Она предложила провести олимпиаду, чтобы родители могли как можно больше времени проводить с детьми.

Отметим, что с 25 февраля по 4 марта в Москве пройдет межпредметная олимпиада для педагогов "Московский учитель".

Столичные школы в цифрах

Напомним, столичные школьники предложат решения городских проблем и смогут представить варианты использования потенциала московского региона. Свои идеи учащиеся смогут предложить в рамках первой компетентностной олимпиады, которая стартовала 11 февраля.

Как отмечают в пресс-службе, это новая надпредметная олимпиада, которая привлечет школьников к решению проблем развития мегаполиса. Олимпиада пройдет в два этапа.

В рамках окружного этапа учащиеся должны выполнить на выбор разные типы заданий, в том числе по управлению ресурсами городской среды и использованию нереализованного потенциала региона. Окружной этап продлится до 25 февраля.

Затем начнется подготовка команды участников на региональный этап, который пройдет с 1 по 3 апреля 2015 года в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма.

В каждом округе Москвы назначена оператор – образовательная организация, определяющая выбор заданий и взаимодействующая с другими школами округа. Городскими операторами олимпиады являются Московский городской педагогический университет и Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма.