В библиотеке имени Ушинского пройдет фестиваль "Самый длинный день"

Библиотека имени Ушинского. Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 22 июня, в столице пройдет масштабный фестиваль "Самый длинный день". На территории библиотеки Ушинского организуют мастер-классы, обучающие программы, а также джазовый концерт.

Весь день на специальной площадке молодые дизайнеры будут помогать гостям фестиваля реализовать самые необычные дизайн-идеи.

В 12:00 фестиваль откроет Дизайн-маркет. Школа дизайна начнет свою работу с круглого стола в 14:00. В это же время состоится трехчасовой джазовый концерт.

В 15:00 все желающие научатся создавать с нуля свое печатное издание, а в 16:00 начнет свою работу Музей занимательной науки "Экспериментаниум".

В 18:00 специально для любителей электронной музыки стартует трехчасовая программа Intelligent Beats.

В 19:00 начинающие документалисты смогут узнать много нового в "Школе кино". А в 20:00 в школе заработает кино-клуб Макарова.

Закончится все трансфером на "Ночь новых медиа" (с 21:00 до полуночи), сообщает афиша 2do2go.

Самые маленькие смогут поучаствовать в развлекательных квестах, мастер-классах и творческих занятиях. Также гости праздника смогут приготовить летние блюда на кулинарных мастер-классах.

Вход на фестиваль свободный.