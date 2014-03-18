Форма поиска по сайту

Новости

18 марта 2014, 13:35

Общество

600 человек эвакуировали из школы в ЦАО из-за задымления

Фото: M24.ru

Около 600 человек эвакуировали из здания школы в центре Москвы из-за задымления в электрощитке, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в здании в Большом Козихинском переулке. Оттуда около 13.00 поступило сообщение о задымлении. Спасатели выяснили, что произошло короткое замыкание без последующего пожара, но в целях безопасности было решено эвакуировать сотрудников школы и детей.

Часть учеников продолжила занятия в соседнем здании, учеников младших классов отправили домой.

