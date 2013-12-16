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16 декабря 2013, 11:41

ЧП

Около школы в Южном Бутове найдена граната

Фото: ИТАР-ТАСС

На юго-западе Москвы рядом со зданием школы найдена граната.

Как сообщил M24.ru очевидец, при реконструкции пруда на Большой Бутовской улице у дома №9 был обнаружен боеприпас, на месте находятся спасатели.

В ГУ МЧС по Москве эту информацию об опасной находке подтвердили, не уточнив подробностей.

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